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إصابتان بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

الجمعة 29 أكتوبر 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية



قلقيلية / سما /

 أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد شتيوي، أن مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة عقب أداء صلاة اليوم الجمعة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، ما أدى إلى وقوع إصابات.

يذكر أن المسيرة تنطلق أسبوعيا لمناهضة الاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من (17 عاما) لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية.

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