اعتقال 4- قمع المقدسيين بالقنابل الصوتية عند مقبرة اليوسفية

القدس المحتلة / سما /

قمعت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، المقدسيين بالقنابل الصوتية والضرب، لمنع تواجدهم عند مقبرة اليوسفية/صرح الشهيد.

ومنعت قوات الاحتلال المقدسيين من الدخول الى مقبرة صرح الشهيد بعد اغلاق المداخل لها، وبعد انتهاء صلاة الجمعة وخروج من المصلين عبر باب الاسباط ومقبرة اليوسفية هاجمتهم القوات بالقنابل والضرب، ولاحقتهم في شوارع القدس.

وقام الشبان بتحطيم مركبة شرطة بالقرب من مقبرة اليوسفية.

كما قامت القوات باعتقال ٤ مقدسيين واعتدت عليهم بالدفع والضرب خلال الاعتقال.

وتقوم سلطات الاحتلال منذ مطلع الاسبوع الجاري بأعمال حفر وضع اتربة واسور في مقبرة صرح الشهداء، كما اغلقت مداخلها بالالواح للتحكم بالدخول والخروج منها.