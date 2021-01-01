صحيفة عبرية: إسرائيل تدرس إصدار تصاريح دخول للعمال من قطاع غزة على غرار الضفة

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة إسرائيلية، مختصة بالاقتصاد، اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية تدرس إصدار تصاريح دخول للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة على غرار الضفة الغربية.

وقالت صحيفة جلوبس إن" إسرائيل تدرس السماح بتصاريح عمل للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة وليس فقط من الضفة الغربية، يأتي ذلك في ظل زيادة عدد تصاريح الدخول للتجار من 7000 إلى 10000 مع تصريح الجميع بأن العديد منهم يستخدمون التصريح التجاري للعمل في إسرائيل.

وبحسب ما أعلنه منسق عمليات الحكومة في الأراضي المحتلة اللواء غسان عليان فإن القيادة السياسية قررت ذلك بعد تقييم أمني جرى حول الموضوع، والإجراءات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني ​​مع مرور الوقت وسيتم فحص توسيعها وفقًا لتقييم الوضع.



أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، عن قرار جديد يتعلق بالتسهيل على حملة تصاريح التجار من سكان قطاع غزة.

وأفاد المنسق بأنه سيتم التبكير بفتح معبر بيت حانون – ايرز يوم الأحد من كل أسبوع الساعة الخامسة صباحاً، لتسهيل دخول حملة تصريح تاجر من سكان قطاع غزة.



وتابع "أن دخول تجار غزة، في باقي أيام الأسبوع سيكون روتينيا وبشكل عادي.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أعلنت قبل أسبوع، زيادة عدد تصاريح العمل للتجار في قطاع غزة، الى 3000 تصريح، لتصل إلى 10000 في خطوة تهدف إلى تثبيت الهدوء ووقف اطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.