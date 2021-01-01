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مصادر: إدارة بايدن لن تمنع التوسع الاستيطاني

الجمعة 29 أكتوبر 2021 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: إدارة بايدن لن تمنع التوسع الاستيطاني



القدس المحتلة/سما/

بعد اعتراض أمريكي علني ورسمي على قرار إسرائيل بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تمنع تحركات مماثلة في المستقبل.

مصادر:  إدارة بايدن لن تمنع التوسع الاستيطانيدول أوروبية تدعو إسرائيل إلى العدول عن بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية
وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه "على عكس الانطباع الذي يحاولون تركه، فإن الأمريكيين لا يهتمون كثيرا بقرار وزارة الإعمار والإسكان (الإسرائيلية)، وليس لديهم مشكلة في بناء مستوطنات جديدة".

وأشارت المصادر إلى أن "الأمريكيين يفهمون الوضع السياسي هنا جيدا، ولا يريدون رؤيتنا ننذل في هذه القضية"، مبينة أن "عملية البناء هذه ليست جزءا من المحادثات التي نجريها مع الأمريكيين".

ورغم الإدانات الدولية الواسعة، صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطط تقضي ببناء نحو ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية يوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية إن مجلس التخطيط الأعلى التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أعطى الضوء الأخضر نهائيا لخطط بناء 1.8 ألف وحدة استيطانية، بالإضافة إلى موافقته بشكل أولي على بناء 1344 وحدة أخرى.

"تايمز أوف إسرائيل"

#بايدن #التوسع الاستيطاني #الاستيطان #الضفة الغربية المحتلة

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