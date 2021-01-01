الصحة: 6 وفيات و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 4، الخليل 35، جنين 21، طوباس 5، قلقيلية 3، بيت لحم 14، رام الله والبيرة 19، نابلس 11، سلفيت 1، أريحا والأغوار 2، طولكرم 2، قطاع غزة 223".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 14، الخليل 20، جنين 14، طوباس 13، قلقيلية 2، بيت لحم 5، رام الله والبيرة 29، نابلس 15، سلفيت 5، أريحا والأغوار 9، طولكرم 9، قطاع غزة 890".





وسجلت 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 99 مريضاً، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.