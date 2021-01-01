8 اصابات على الاقل بينهم اصابات بالرصاص الحي خلال شجار وقع شرق يطا

رام الله / سما /

اصيب بعد ظهر اليوم، 8 مواطنين على الاقل بينهم 4 اصابات يالرصاص الحي، خلال شجار وقع قي منطقة خلة المي شرق مدينة يطا.

وبحسب مصادر محلية وأمنية، فقد اصيب 4 بالرصاص الحي تم اسعافهم الى مستشفى الميزان التخصصي في مدينة الخليل لتلقي العلاج، وقد اصيبوا بالرصاص في الاقدام باستثناء أحدهم فقد تلقى رصاصات في القدمين والبطن، و وصفت اصاباتهم بين متوسطة الى خطرة.

وقد دفعت قوى الأمن بتعزيزات الى المنطقة، حيث عملت الدوريات المشتركة على تطويق وفض الشجار، واعتقال عدد من المتسببين في الشجار.

واشارت المصادر، الى ان وجوه الخير ورجال العشائر تمكنوا من أخذ هدنة بين المتشاجرين وهم من ذات العائلة لمدة 3 أيام.