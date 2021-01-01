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الرئيس يهنئ نظيره التركي لمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية

الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ نظيره التركي لمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية



رام الله/سما/

 هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية.

وأعرب الرئيس خلال البرقية عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين البلدين القائمة على الأخوة والتضامن والاحترام المتبادل، وحرصه على مواصلة العمل المشترك من أجل الارتقاء بها، وفتح آفاق جديدة أمامها، لما فيه خير ومنفعة بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وثمن سيادته دعم تركيا لقضية شعبنا العادلة، ومؤازرته في جميع المحافل من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، متمنيا للرئيس أردوغان دوام الصحة والسعادة والتوفيق، ولتركيا وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

#الرئيس عباس #رجب طيب اردوغان

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