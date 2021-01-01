سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله/سما/

واصل سبعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربون هم: كايد الفسفوس منذ (107 أيام)، ومقداد القواسمة منذ (100 يوم)، وعلاء الأعرج منذ (82 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (73 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (66 يوما)، وعياد الهريمي منذ (37 يوما)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (19 يوما).

ويخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (21 يوما)، تضامنا مع الأسرى السبعة.

وحذر الناطق الاعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه من خطورة الوضع الصحي للأسير الفسفوس الذي يقبع في مستشفى "برزلاي"، لافتا الى أن تفعيل أمر الاعتقال الإداري له، بمثابة اعدام بطيء، وهو ما يشكل خطورة على حياته.

وأشار في تصريح لـ"وفا" إلى أنه من الممكن أن يتم نقله إلى عيادة سجن الرملة في أية لحظة، رغم تدهور وضعه الصحي.

وبخصوص الأسير القواسمة، أكد عبد ربه أن وضعه مقلق جدا، حيث يعاني من تسمم بالدم، ومشاكل في القلب والرئتين، والكلى، والكبد، الأمر الذي يؤثر على قدرته على الحركة والكلام والرؤيا. فيما يقبع بقية الأسرى في عيادة سجن الرملة.

وقال عبد ربه إن احتمالية استشهاد أحد الأسرى المضربين تزداد كل لحظة مع اجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، وهذا تماهي في سياسة الاحتلال مع الطواقم الطبية في عملية احكام الحصار، ومفاقمة معاناة الأسرى المضربين.