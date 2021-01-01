  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام



رام الله/سما/

واصل سبعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربون هم: كايد الفسفوس منذ (107 أيام)، ومقداد القواسمة منذ (100 يوم)، وعلاء الأعرج منذ (82 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (73 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (66 يوما)، وعياد الهريمي منذ (37 يوما)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (19 يوما).

ويخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (21 يوما)، تضامنا مع الأسرى السبعة.

وحذر الناطق الاعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه من خطورة الوضع الصحي للأسير الفسفوس الذي يقبع في مستشفى "برزلاي"، لافتا الى أن تفعيل أمر الاعتقال الإداري له، بمثابة اعدام بطيء، وهو ما يشكل خطورة على حياته.

وأشار في تصريح لـ"وفا" إلى أنه من الممكن أن يتم نقله إلى عيادة سجن الرملة في أية لحظة، رغم تدهور وضعه الصحي.

وبخصوص الأسير القواسمة، أكد عبد ربه أن وضعه مقلق جدا، حيث يعاني من تسمم بالدم، ومشاكل في القلب والرئتين، والكلى، والكبد، الأمر الذي يؤثر على قدرته على الحركة والكلام والرؤيا. فيما يقبع بقية الأسرى في عيادة سجن الرملة.

وقال عبد ربه إن احتمالية استشهاد أحد الأسرى المضربين تزداد كل لحظة مع اجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، وهذا تماهي في سياسة الاحتلال مع الطواقم الطبية في عملية احكام الحصار، ومفاقمة معاناة الأسرى المضربين.

#الاسرى الفلسطينيين #اضراب عن الطعام #الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع الشيكل إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من 20 عاماً ومقابل الدولار منذ 9 شهور

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول إبلاغ أشرف مراون إسرائيل بالحرب مع مصر

بعد أداء اليمين القانونية.. من هو الدكتور فايز ابو عيطة سفير دولة فلسطين لدى الجزائر؟

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

صحيفة عبرية: بالتوازي مع هجمة استيطانية.. ماذا وراء تسهيلات إسرائيل للفلسطينيين؟

زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة "فيسبوك" إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم

واشنطن تصر: إسرائيل لم تعلمنا مسبقاً بقرارها تصنيف منظمات حقوقية "ارهابية"..

الأخبار الرئيسية

الصحة: 6 وفيات و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مصادر تكشف : توافق على آلية صرف الجزء الثالث من المنحة القطرية

قناة عبرية تزعم : الإمارات ترفض طلباً لإسرائيل بشأن غزة

صحيفة إسرائيلية تزعم : حماس تستثمر نصف مليار دولار في شركات تجارية بالخارج

معاريف: حماس تُعيد تأهيل قدراتها العسكرية وتخطط لتفجير الجدار الحدودي بواسطة مركبات مفخخة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية