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إصابات بالاختناق واعتقال 3 شبان في اعتداء للاحتلال على المقبرة اليوسفية

الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق واعتقال 3 شبان في اعتداء للاحتلال على المقبرة اليوسفية



القدس المحتلة/سما/

أصيب عشرات المقدسيين بالاختناق، اليوم الجمعة، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاههم عند مدخل المقبرة اليوسفية، المحاذية لأسوار القدس القديمة، كما اعتقلت شابين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الأهالي خلال المواجهات التي اندلعت في محيط المقبرة اليوسفية، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، نقل 3 منهم إلى المستشفى بحسب ما أكده الهلال الأحمر، ومنعت عائلات الموتى والمواطنين من دخولها، قبل أن تعتقل شابين منهم.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتداءاتها على المقبرة اليوسفية، وتجري منذ الحادي عشر من الشهر الجاري عمليات حفر وتجريف فيها، في مسعى لتحويلها إلى حديقة كجزء من مشروع للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة، وتنظيم مسار لهم وللسياح على رفات المسلمين الموجودين فيها.

وأدت عمليات الحفر والتهويد التي تقوم بها بلدية الاحتلال في القدس للمقبرة، إلى ظهور رفات وعظام عشرات الشهداء والموتى المسلمين، حيث هب المقدسيون لرفض هذه الأعمال، ولحماية قبور موتاهم.

#اعتقال #المقبرة اليوسفية

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