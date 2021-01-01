الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة

رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، ستة مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين هم: صابر حبرون، وأمين حبرون، وعمران الشوبكي، عقب دهم منازل ذويهم في مخيم عسكر الجديد.

واعتقلت قوات الاحتلال من مدينة رام الله، المواطن بشير الخيري (80 عاما) وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، عقب دهم منزله في حي عين منجد بالمدينة، وتفتيشه.

أما في مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد خالد حمامرة (14 عاما)، ومحمود عبد الوهاب حمامرة (17 عاما) من قرية حوسان غربا.