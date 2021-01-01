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السنوار يلتقي رئيس "ديوان المظالم"

الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
السنوار يلتقي رئيس "ديوان المظالم"



غزة/سما/

التقى رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار برئيس ديوان المظالم بالقطاع د. حسن الصيفي ومساعده.

وأكد السنوار خلال اللقاء على وقوفه إلى جانب "ديوان المظالم" في رد المظالم واستعادة الحقوق، ، وشدد على رفض التسلط على المواطنين و إهدار حقوقهم أو تسويف إنصافهم من أي جهة كانت وتحت أي ذريعة. وسلم د. الصيفي نسخة من التقرير الدوري لأنشطة ديوان المظالم، واستعرض  الجهود التي يبذلها وفريقه من أجل تحقيق أهداف الديوان وترسيخ العدالة.

وأثنى السنوار على الخطوات المتبعة والمنهجية من قبل الديوان، والتي ترسخ بأن لا أحد فوق القانون، ولا يمكن التجاوز عن حقوق الغير.  وشدد على أنه من غير المسموح تجاوز القانون، في الوقت الذي يقدم شعبنا التضحيات و يبدع في صموده وتمسكه بالثوابت الوطنية.

#السنوار #رئيس ديوان المظالم #قطاع غزة #حسن الصيفي

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