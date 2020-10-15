  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعيد تفعيل "الاعتقال الإداري" بحق الأسير الفسفوس

الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيد تفعيل "الاعتقال الإداري" بحق الأسير الفسفوس



القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال أعادت تفعيل أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم 107 على التوالي.

وكانت "المحكمة العليا الإسرائيلية" أصدرت قراراً في الرابع عشر من الشهر الجاري بتجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الفسفوس، الذي يواجه وضعاً صحياً خطراً داخل مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي. يذكر أن الأسير الفسفوس (31 عاماً) من دورا/ الخليل، اعتقله جيش الاحتلال بتاريخ 15.10.2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات قبل ذلك، وهو متزوج وأب لطفلة.

#الاحتلال #هيئة الاسرى والمحررين #كايد الفسفوس

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع الشيكل إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من 20 عاماً ومقابل الدولار منذ 9 شهور

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول إبلاغ أشرف مراون إسرائيل بالحرب مع مصر

بعد أداء اليمين القانونية.. من هو الدكتور فايز ابو عيطة سفير دولة فلسطين لدى الجزائر؟

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

صحيفة عبرية: بالتوازي مع هجمة استيطانية.. ماذا وراء تسهيلات إسرائيل للفلسطينيين؟

زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة "فيسبوك" إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم

واشنطن تصر: إسرائيل لم تعلمنا مسبقاً بقرارها تصنيف منظمات حقوقية "ارهابية"..

الأخبار الرئيسية

الصحة: 6 وفيات و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مصادر تكشف : توافق على آلية صرف الجزء الثالث من المنحة القطرية

قناة عبرية تزعم : الإمارات ترفض طلباً لإسرائيل بشأن غزة

صحيفة إسرائيلية تزعم : حماس تستثمر نصف مليار دولار في شركات تجارية بالخارج

معاريف: حماس تُعيد تأهيل قدراتها العسكرية وتخطط لتفجير الجدار الحدودي بواسطة مركبات مفخخة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية