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نيمار يكشف "الوصفة السحرية" لتألق سان جرمان

الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يكشف "الوصفة السحرية" لتألق سان جرمان



باريس/سما/

أكّد النجم البرازيلي نيمار أنه على دراية بالإمكانات الهائلة في فريقه باريس سان جرمان الفرنسي، لكنه حث على ضرورة "تفاهم أفضل" بين اللاعبين إذا ما أرادوا تحقيق الألقاب.


وقال نيمار خلال مقابلة صورت في سبتمبر الفائت، وعرضت بموقع يوتيوب الخميس: "بغض النظر عن الأسماء الموجودة في الفريق، نحن على دراية بإمكاناتنا والفريق الذي نملكه اليوم. لكن إذا لم نلعب معا إذا لم نعمل معا، إذا لم نبذل جهودا لصالح بعضنا البعض، فلن نحقق أمورا كثيرة. كفريق، نحتاج إلى تفاهم أفضل بين بعضنا كي نحقق مبتغانا".

وأكد المهاجم أن الموسم لا زال في بدايته وأن الوقت متاح أمام اللاعبين للتعرف على بعضهم، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأضاف زميل ميسي السابق في برشلونة: "عندما تجتمع كل هذه الأسماء الكبيرة التي صنعت تاريخ كرة القدم، فإن ذلك يجعلنا إحدى الفرق الرئيسية التي يسعى الجميع للتفوق عليها، هذا واضح. لكنني أعتقد أن الفرق الأخرى عززت تشكيلاتها بشكل جيد للغاية. في كرة القدم، عليك أن تلعب".

ويتصدر فريق العاصمة ترتيب الدوري الفرنسي بفارق سبع نقاط عن لنس الثاني ومجموعته في دوري أبطال أوروبا، ولكن الثلاثي الناري ليونيل ميسي- كيليان مبابي- نيمار لم يقدم بعد الشرارة المنتظرة منذ وصول النجم الارجنتيني في أغسطس الفائت، كما لم يخض بعد المدافع الإسباني سيرخيو راموس القادم من ريال مدريد أي مباراة.

#نيمار #باريس سان جيرمان

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