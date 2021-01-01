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"واتسآب" ستوقف دعمها لقائمة من الهواتف الذكية خلال أيام

الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واتسآب" ستوقف دعمها لقائمة من الهواتف الذكية خلال أيام



وكالات/سما/

أعلن الموقع الرسمي لشركة "واتسآب" توقف الشركة عن دعم الإصدارات القديمة من أنظمة تشغيل الهواتف الذكية "أندرويد" و"iOS"، اعتبارًا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسيشمل قرار وقف الدعم الإصدارات من 4.0 إلى 4.0.4 أو أقدم، أما بالنسبة لأجهزة "آيفون" فسيشمل الأجهزة المثبت عليها نظام التشغيل "iOS 9" أو أقدم.


وأوضحت الشركة الأمريكية أن تشغيل تطبيقها سيتطلب تحديث الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد" بالإصدار 4.0.1 المعروف باسم (Jelly Bean) على الأقل، ووفقًا لما أعلنته الشركة، سيفقد 43 طرازًا من الهواتف الذكية، التي تعمل عن طريق نظام التشغيل "أندرويد"، القدرة على التراسل.

ووفقا لموقع "مترو" فإن انتهاء الدعم لا يعني بالضرورة عدم وجود اتصال بواتسآب، لكن لن يتمكن المستخدمون من تثبيت التحديثات، مما سيؤدي إلى انقطاعات أو أخطاء في التشغيل. يوفر المنشور أيضًا قائمة بالهواتف الذكية التي لن يتم دعم "واتسآب"عليها اعتبارًا من 1 نوفمبر.

وتضم قائمة الأجهزة التي تم ذكرها: سامسونغ "Galaxy Trend" و"Galaxy SII" و"Galaxy Core" و"Galaxy Ace 2" و" Galaxy Xcover 2".

ومن أجهزة آيفون "4s" وما قبله من إصدارات تابعة لشركة "آبل"، ومن شركة سوني "Xperia Miro" و"Xperia Neo L" و"Xperia Arc S"، ومن شركة هواوي "Ascend G740" و"Ascend Mate" و"Ascend D Quad XL" و" AscendP1 S" و"Ascend D2".

#واتساب #الأجهزة الذكية #اندرويد #اي او اس #ايفون #هواتف ذكية

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