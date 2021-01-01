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شاهد: ابتسامة "الكسلان" لرجل ساعده في قطع الشارع تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: ابتسامة "الكسلان" لرجل ساعده في قطع الشارع تغزو مواقع التواصل الاجتماعي



وكالات/سما/

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يساعد حيوان الكسلان في قطع الشارع بعد أن تسبب بازدحام مروري.


وبعد أن ساعد الرجل حيوان الكسلان على قطع الشارع ووضعه على الشجرة، وجّه له الكسلان ابتسامة عريضة تعبيرا عن شكره له على المساعدة.

ويعد حيوان الكسلان واحد من الحيوانات المدهشة على كوكب الأرض، رغم أنه يعد أبطأ حيوان في كوكبنا، ورغم أن البطء لا يعد ميزة في أي من الحيوانات، إلا أن هذا الحيوان يعتمد على بطء حركته في حماية حياته من الحيوانات المفترسة، التي تكتشف فرائسها عن طريق الحركة.

#حيوان الكسلان

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