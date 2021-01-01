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ما هي أسباب هجوم أسماك القرش على الناس ؟

الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي أسباب هجوم أسماك القرش على الناس ؟



وكالات/سما/

كشف علماء أستراليون الأسباب التي تدفع أسماك القرش البيضاء لمهاجمة الناس عموما وراكبي الأمواج خصوصا.

ونقلت مجلة "The Royal Society Interface" التقرير الصادر عن علماء من جامعة ماكواري الذي جاء فيه أن أهم الأسباب التي تدفع أسماك القرش البيضاء لمهاجمة الناس وراكبي الأمواج هي عدم تمييزها بين الألوان والتفاصيل الصغيرة، وبالتالي تصل الأمور إلى خلط الأشكال.

وبحسب الدراسة، يقوم الخبراء بابتكار تقنيات تساعد الأسماك على تعزيز رؤيتها في المياه الأمر الذي قد يقلل من هجمات أسماك القرش على الناس خلال تواجدهم في المياه.

وأشارت الدراسة إلى أن أبرز اكتشافات العلماء تمثلت باستخدام مصابيح LED لرؤية أفضل للأسماك في المياه.

يذكر أنه في يوليو/ تموز من هذا العام تخلت أستراليا رسميًا عن مصطلح "هجوم القرش" حتى يتوقف الناس عن اعتبارها وحوشًا.

#أسماك القرش #علماء #اكتشافات

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