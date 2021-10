الكشف عن عالم غامض وحقيقة "وحوش صغيرة" في أعماق البحار! (فيديو)

لا تتوقف الألغاز التي يجب ملاحظتها في محيطات العالم الشاسعة، أبدا عن إدهاشنا.

وتُعد مخلوقات أعماق البحار، المحاطة بالشعاب المرجانية من أعماق خليج المكسيك، مجموعة من الوحوش الأخرى الغريبة، التي لم يسبق رؤية بعضها من قبل.

ولكن، اتضح أن المخلوقات الغريبة لا تمثل في الواقع أنواعا جديدة. وكشف العمل المضني عن هذه الأشكال اليرقية والصغيرة من الجمبري، التي تعيش في بعض أعمق أعماق المحيطات وأكثرها ظلمة.

وكتبت هيذر براكين-غريسوم، عالمة البحار في جامعة فلوريدا الدولية، وطالب الدراسات العليا كارلوس فاريلا، الذي سعى لتحديد مجموعة من العينات الفريدة بمساعدة الاختبارات الجينية: "تتقدم العديد من الأنواع خلال سلسلة من مراحل اليرقات. غالبا ما تمثل أشكالا غريبة لا يمكن التعرف عليها من نظيرتها البالغة".

