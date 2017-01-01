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مفاجأة.. رونالدو ينتظر توأمين آخرين وينشر صورة للجنينين!

الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة.. رونالدو ينتظر توأمين آخرين وينشر صورة للجنينين!



انستغرام

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أنه ينتظر مع شريكته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز توأمين جديدين.

ونشر رونالدو صورة له مع جورجينا عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وبيده صورة لنتيجة الفحص بالأشعة السينية، مرفقة "بتدوينة" جاء فيها: "يسعدني الإعلان عن أننا نتوقع توأمين. قلوبنا مليئة بالحب - ولا يمكننا الانتظار لرؤيتكما".


وذكر موقع "Hola" أن جورجينا قالت في مقابلة نشره في أكتوبر 2020: "رغبتي في الأمومة أقوى من أي شيء"، وبعد عام واحد بالضبط، توشك عارضة الأزياء تحقيق حلمها.

ووفقا للمصدر فإن جورجينا، حامل في الأسبوع الثاني عشر.

ولدى كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، أربعة أطفال، وهم: كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأمان إيفا وماتيو، المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضا، وآلانا مارتينا، التي أنجبتها جورجينا في عام 2017.

#كريستيانو رونالدو #جورجينا رودريجيز

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