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شاهد: مهاجم ليفربول يسجل هدفا عالميا على طريقة إبراهيموفيتش

الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: مهاجم ليفربول يسجل هدفا عالميا على طريقة إبراهيموفيتش



لندن/سما/

سجل المهاجم البلجيكي، ديفوك أوريغي، هدفا عالميا ليقود فريقه ليفربول لتجاوز عقبة بريستون نورث أند (2-0)، والتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

وسجل الياباني تاكومي مينامينو، هدف التقدم لليفربول، في الدقيقة 62، قبل أن يضيف أوريغي الهدف الثاني في الدقيقة 84، بطريقة رائعة، حيث رفع رجله خلف ظهره، ليسدد الكرة بكعبه في الشباك.

وأعاد هدف أوريغي إلى الأذهان، الأهداف الرائعة التي اعتاد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش تسجيلها بين الفينة والأخرى.

وتأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية، علما بأنه خاض لقاء بريستون نورث أند بفريق رديف، وغاب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني حتى عن دكة البدلاء.

#ديفوك أوريغي #ليفربول #بريستون نورث أند

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