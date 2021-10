شاهد: مهاجم ليفربول يسجل هدفا عالميا على طريقة إبراهيموفيتش

سجل المهاجم البلجيكي، ديفوك أوريغي، هدفا عالميا ليقود فريقه ليفربول لتجاوز عقبة بريستون نورث أند (2-0)، والتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

وسجل الياباني تاكومي مينامينو، هدف التقدم لليفربول، في الدقيقة 62، قبل أن يضيف أوريغي الهدف الثاني في الدقيقة 84، بطريقة رائعة، حيث رفع رجله خلف ظهره، ليسدد الكرة بكعبه في الشباك.

