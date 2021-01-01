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ترامب غير مصدق: هل يحدث هذا في بلادنا حقا؟

الجمعة 29 أكتوبر 2021 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب غير مصدق: هل يحدث هذا في بلادنا حقا؟



واشنطن/سما/

عبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن دهشته من مقالة تتحدث عن أول أمريكي حصل على جواز السفر بعلامة الجنس "X"، مضيفا أن مثل هذه الأشياء لا يمكن أن تحدث في بلاده.


وفي تعليقه على المقالة بهذا الخصوص نشرتها إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، كتب ترامب على صفحته  في "تيليغرام": "هل يحدث هذا حقا في بلادنا؟"

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية سابقا بإصدار أول جواز سفر أمريكي صادر بختم "X" للمثليين وثنائيي الجنس. وتأمل السلطات الأمريكية بتحديث الإجراءات وأشكال الوثائق الضرورية للحصول على جواز السفر في البلاد، وبعد ذلك سيتمكن كل متقدم من الحصول على جواز سفر بهذه العلامة "X".

وحتى الآن كان من الضروري أن يطلب المواطنون الأمريكيون شهادة من طبيب للإشارة إلى جنس آخر في جوز السفر غير ذلك الموجود في شهادة الميلاد.

وتوجد علامة "الجنس الثالث" (X) اليوم في جوازات سفر عدد من بلدان العالم، وبينها أستراليا والهند وكندا ومالطا ونيبال ونيوزيلندا.

#ترامب

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