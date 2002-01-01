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من هو سيرجي بارخوان مدرب برشلونة المؤقت الجديد؟

الجمعة 29 أكتوبر 2021 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو سيرجي بارخوان مدرب برشلونة المؤقت الجديد؟



وكالات/سما/

أعلن نادي برشلونة، أمس الخميس، تعيين لاعبه السابق ومدرب الفريق الرديف، سيرجي بارخوان، مدربا مؤقتا للفريق الأول، خلفا للهولندي رونالد كومان المقال من منصبه.

ويصل بارخوان إلى الفريق الأول لبرشلونة بعد أن قاد الفريق الرديف في 9 مباريات بالدرجة الإسبانية الثالثة، حقق خلالها 3 انتصارات، و4 تعادلات، وخسارتين.


وولد بارخوان في 28 ديسمبر 1971، في ليس فرانكويسيس ديل فاليس الإسبانية، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 49 عاما.

وبدأ بارخوان، مسيرته كلاعب في قطاع الناشئين بنادي برشلونة، حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 1992، ليلعب مع الفريق حتى العام 2002، وخلال تلك الفترة، خاض اللاعب الذي كان يشغل مركز الظهير الأيسر 267 مباراة سجل خلالها ستة أهداف.

وانضم بارخوان إلى أتلتيكو مدريد في صيف العام 2002، حيث قضى في صفوفه ثلاثة أعوام خاض خلالها 85 مباراة دون أن يسجل أي هدف. 

وعلى الصعيد الدولي، لعب بارخوان 56 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل هدفا واحدا.

وأعلن بارخوان اعتزاله عن اللعب في العام 2005، وبعد أربعة أعوام بدأ مسيرته المهنية كمدرب، بتوليه زمام قيادة فريق شباب نادي برشلونة لمدة موسمين، قبل أن يشرف على تدريب الفريق الأول لنادي ريكرياتيفو في الدرجة الثانية الإسبانية بين العامين 2012 و2014، ومن بعدها، تولى الإدارة الفنية لفريقي ألميريا، ومايوركا.

كما خاض بارخوان، تجربة خارج إسبانيا، وبالتحديد في الصين، حيث أشرف على نادي جيجيانغ غرينتاون بين العامين 2017 و2019.

وعاد بارخوان مطلع هذا العام إلى برشلونة ليشرف على الفريق الرديف، قبل أن يعين مؤقتا على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول، في انتظار التعاقد مع مدرب دائم، والذي سيكون على الأرجح الإسباني تشافي هيرنانديز.

#سيرجي بارخان #برشلونة #اقالة كومان

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