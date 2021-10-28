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انفصال جيجي حديد وزين مالك بعد أن ضرب والدتها

الجمعة 29 أكتوبر 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفصال جيجي حديد وزين مالك بعد أن ضرب والدتها



وكالات/سما/

انفصلت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد، عن والد ابنتها المغني البريطاني من أصل باكستاني زين مالك، بعد خلاف بين الأخير ووالدة جيجي وقيامه بضربها، بحسب موقع TMZ

وقد طلبت جيجي (26 عاما) في بيان "الحفاظ على الخصوصية" بعد المشادة المزعومة بين زين (28 عاما) ووالدتها يولاندا، وقالت فيه إنها تركز حاليا على "الأفضل" لابنتها كاي (13 شهرا).

وكانت مصادر مقربة من الجانبين كشفت لمجلة people أن الشريكين قررا الانفصال، مؤكدة أنهما أبوان جيدان ومتعاونان منذ بدأت العلاقة الرومانسية بينهما قبل 6 أعوام، "إلا أن يولاندا تريد حماية جيجي بقوة، وتريد الأفضل لابنتها وحفيدتها".


هذا ونفى زين في بيان نشره عبر "تويتر" أن يكون أقدم على ضرب يولاندا، وقال: "أنا شخص أحب أن أحافظ على الخصوصية وأرغب بشدة في خلق مساحة آمنة، وخاصة لابنتي تكبر فيها. مكان لا تطرح فيه شؤون الأسرة الخاصة على المسرح العالمي ليقوم الجميع بالاطلاع عليها".


وأضاف: "في محاولة لحماية تلك المساحة بالنسبة لها، وافقت على عدم الاعتراض على الادعاءات الناشئة عن مشادة بيني وبين أحد أفراد عائلة شريكتي الذي دخل منزلنا بينما كانت شريكتي غائبة منذ عدة أسابيع. كان هذا ولا يزال ينبغي أن يكون مسألة خاصة، لكن يبدو في الوقت الحالي أن هناك انقساما، وعلى الرغم من جهودي لإعادتنا إلى بيئة عائلية هادئة تسمح لي بمشاركة أبنتي بالطريقة التي تستحقها، فقد تم تسريب الموضوع للصحافة. لكنني سأبقى يقظا لحماية كاي ومنحها الخصوصية التي تستحقها".

#جيجي حديد #زين مالك

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