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أمير سعودي يوجه رسالة حادة اللهجة للبنانيين!

الجمعة 29 أكتوبر 2021 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير سعودي يوجه رسالة حادة اللهجة للبنانيين!



وكالات

علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الأخيرة بخصوص تدخل المملكة والإمارات في اليمن، والتي اعتبرها العديد مسيئة وأثارت جدلا كبيرا.وقال الأمير السعودي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أمس الخميس: "بعض مواطني لبنان (الإيراني) في وسائل التواصل يقولون معلقين على أزمة قرداحي (حِلّوا عنّا بقا)".

وأضاف: "أدعو الله أن يتم ذلك.. ففي رأيي (الشخصي) حان الوقت أن (نحل عنكم وتحلوا عنّا) وأن يعود سفيركم إليكم وسفيرنا إلينا، فأي جدوى للعلاقات مع دولة تنأى بنفسها عن علاقات حسنة معنا؟!".

وقال في تغريدة أخرى تعليقا على ما نشرته وزارة الإعلام اللبنانية: "هذا إن صح، وأظنه صحيحا، هو تأكيد أن لبنان مختطف، وإلا فكيف يتبرأ رئيسه ورئيس وزرائه من تصريح قرداحي المسيء للسعودية والإمارات، ويظهر هذا من وزارة إعلامهم".

وتابع: "سنرى إن كان هذا من مصلحة لبنان التي يقول قرداحي أنها أولويته".

من هو الأمير عبد الرحمن بن مساعد؟

ولد عبد الرحمن بن مساعد في عام 1967، وهو أحد أبناء الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود. 

يعد أحد أهم رموز الشعر المعاصر في الوطن العربي وفي الخليج خاصة، كان رئيسا لنادي الهلال، منذ 2008 وحتى فبراير 2015.

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