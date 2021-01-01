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كان العبرية : الجيش يعتقل أحد رؤساء المؤسسات الفلسطينية الستة

الجمعة 29 أكتوبر 2021 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
كان العبرية : الجيش يعتقل أحد رؤساء المؤسسات الفلسطينية الستة



رام الله / سما /

ذكرت قناة كان العبرية صباح يوم الجمعة، أن قوات الجيش اعتقلت الليلة الماضية أحد رؤساء المنظمات الفلسطينية الستة التي أعلنتها إرهابية قبل أسبوع.

 
ووفقاً للقناة العبرية، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية القيادي البارز في الجبهة الشعبية بشير خيري من رام الله، حيث كان يشغل منصبًا رفيعًا في اثتنين من المنظمات الفلسطينية التي أعلنتها إسرائيل إرهابية قبل نحو أسبوع.
 
وكانت إسرائيل صنفت ستة مؤسسات فلسطينية بأنها إرهابية، الأمر الذي أثار موجة احتجاجات دولية تجاه القرار، فيما طالبت العديد من الدولة العربية والغربية إسرائيل بالتراجع عن خطواتها بحق المؤسسات الفلسطينية.

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