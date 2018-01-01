صحيفة إسرائيلية تزعم : حماس تستثمر نصف مليار دولار في شركات تجارية بالخارج

غزة/ سما /

زعمت صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية الناطقة بالانجليزية، اليوم الجمعة، أن حركة حماس تخفي مبالغ مالية تقدر بنصف مليار دولار في الخارج من خلال استثمارات في شركات تعمل في تركيا وبعض الدول العربية.

ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولِين سابقِين في جهاز الموساد، وعن موقع “Double Cheque” الاستخباراتي. بحسب ما ورد في هيئة البث الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

ووفقًا لما ادعته الصحيفة، فإن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أنه منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حتى عام 2018، سيطرت حماس على نحو 40 شركة تجارية في تركيا والإمارات والسعودية والأردن والجزائر والسودان.

وجاء في التقرير أن حماس تدير من خلال الشركات مشاريع ضخمة ولديها طريقة موثوقة لإخفاء أصول بنحو 500 مليون دولار.

وقد تم إنشاء دبل تشيك “لتوفير خدمة لشركات الأعمال والاستخبارات وكذلك الهيئات المالية والتنظيمية المهتمة بالحفاظ على أنشطة تجارية مشروعة وتجنب الصفقات غير القانونية”، بحسب ما ذكر موقعها على الإنترنت.

"القدس