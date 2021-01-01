الصحة بغزة : 5 وفيات و223 إصابة جديدة بكورونا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل 5 حالات وفاة، و223 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 1224 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تم تسجيل 890 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 183341، بينهم 4219 حالة نشطة، و177558 حالة تعافٍ و1564 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 134، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 90.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، فيما تلقى اللقاح 474752.