حزب الله يُشيد بمواقف قرداحي : الدعوات إلى إقالته اعتداء على

وكالات

أشاد حزب الله في لبنان "بالموقف الشجاع لوزير الإعلام جورج قرداحي من موقعه، إعلامياً ووطنياً، دفاعاً عن اليمن".

وندَّد حزب الله، في بيان مساء الخميس، بـ"الحملة الظالمة التي تقودها السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي" ضد قرداحي.

ورأى بيان حزب الله أنّ "هذه الحملة تُعَدّ اعتداءً على سيادة لبنان، وابتزازاً مرفوضاً يطعن في كرامة كل لبناني"، رافضاً "رفضاً قاطعاً أيَّ دعوة إلى إقالة الوزير أو دفعه إلى الاستقالة".

واعتبر أنّ الدعوات إلى إقالة الوزير قرداحي "اعتداءٌ سافرٌ على لبنان وكرامته وسيادته"، وندد بصورة خاصة بـ"مواقف سياسيين لبنانيين مأجورين وضعاف النفوس في هذه الحملة المدفوعة الثمن".

وندّد بيان حزب الله أيضاً بـ"مواقف بعض الإعلاميين، ووسائل الإعلام اللبنانية التي شاركت في هذه الحملة"، معتبراً أنّ "مشاركتها في الحملة ضد قرداحي تُعَدّ سقوطاً أخلاقياً كبيراً".

ويوم الأربعاء، قال قرداحي، بعد الحملة التي تعرّض لها، "إنني لم أخطئ بحق أحد ولن أعتذر". وأوضح أنّه عندما يطالبه أحد بالاستقالة، فسيقول له إنّه "جزء من حكومة متراصّة"، مؤكّداً أنّ "من يدافع عن حرية الرأي والإعلام شنّ عليَّ حملة اتهامات لا أساس لها".