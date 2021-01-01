  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حزب الله يُشيد بمواقف قرداحي : الدعوات إلى إقالته اعتداء على

الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يُشيد بمواقف قرداحي : الدعوات إلى إقالته اعتداء على



وكالات

 أشاد حزب الله في لبنان "بالموقف الشجاع لوزير الإعلام جورج قرداحي من موقعه، إعلامياً ووطنياً، دفاعاً عن اليمن".

وندَّد حزب الله، في بيان مساء الخميس، بـ"الحملة الظالمة التي تقودها السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي" ضد قرداحي.

ورأى بيان حزب الله أنّ "هذه الحملة تُعَدّ اعتداءً على سيادة لبنان، وابتزازاً مرفوضاً يطعن في كرامة كل لبناني"، رافضاً "رفضاً قاطعاً أيَّ دعوة إلى إقالة الوزير أو دفعه إلى الاستقالة".

واعتبر أنّ الدعوات إلى إقالة الوزير قرداحي "اعتداءٌ سافرٌ على لبنان وكرامته وسيادته"، وندد بصورة خاصة بـ"مواقف سياسيين لبنانيين مأجورين وضعاف النفوس في هذه الحملة المدفوعة الثمن".

وندّد بيان حزب الله أيضاً بـ"مواقف بعض الإعلاميين، ووسائل الإعلام اللبنانية التي شاركت في هذه الحملة"، معتبراً أنّ "مشاركتها في الحملة ضد قرداحي تُعَدّ سقوطاً أخلاقياً كبيراً".

ويوم الأربعاء، قال قرداحي، بعد الحملة التي تعرّض لها، "إنني لم أخطئ بحق أحد ولن أعتذر". وأوضح أنّه عندما يطالبه أحد بالاستقالة، فسيقول له إنّه "جزء من حكومة متراصّة"، مؤكّداً أنّ "من يدافع عن حرية الرأي والإعلام شنّ عليَّ حملة اتهامات لا أساس لها".

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول إبلاغ أشرف مراون إسرائيل بالحرب مع مصر

ارتفاع الشيكل إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من 20 عاماً ومقابل الدولار منذ 9 شهور

الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة: محادثة "حادة" وخلاف جدي بين بلينكين وغانتس

بعد أداء اليمين القانونية.. من هو الدكتور فايز ابو عيطة سفير دولة فلسطين لدى الجزائر؟

انقلاب السودان .. 5 لحظات غريبة في خطاب عبدالفتاح البرهان!

صحيفة عبرية: بالتوازي مع هجمة استيطانية.. ماذا وراء تسهيلات إسرائيل للفلسطينيين؟

زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة "فيسبوك" إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم

الأخبار الرئيسية

"معاريف": المقاومة في غزة تعمل على تطوير هذه المجالات لاستخدامها في الحرب القادمة

تسريب لبينت: لا أعتقد أن التناوب سيحدث ومن المحتمل أن تتفكك الحكومة.. ومكتبه يرد

صلاة

غزة: "الأوقاف" تتخذ قراراً جديداً بخصوص التباعد بين المصلين في مساجد القطاع

واشنطن تصر: إسرائيل لم تعلمنا مسبقاً بقرارها تصنيف منظمات حقوقية "ارهابية"..

اشرف مروان

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول إبلاغ أشرف مراون إسرائيل بالحرب مع مصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية