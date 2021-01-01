الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله / سما /

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات، ويسود طقس بارد نسبياً وجاف صباحاً بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس حار نسبياً خصوصاً في المناطق السهلية والساحلية والغورية مع حرارة عند نهاية العشرينيات، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة، مع فرصة ضعيفة لهطول رذاذ في بعض المناطق، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبياً في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلاً بشكل عام المناطق. وتكون الرياح شمالية شرقية مع هبات نشطة أحياناً، ثم تتحول الى غربية رطبة نسبياً في المساء والليل