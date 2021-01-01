  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الجمعة 29 أكتوبر 2021 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات، ويسود طقس بارد نسبياً وجاف صباحاً بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس حار نسبياً خصوصاً في المناطق السهلية والساحلية والغورية مع حرارة عند نهاية العشرينيات، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة، مع فرصة ضعيفة لهطول رذاذ في بعض المناطق، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبياً في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلاً بشكل عام المناطق. وتكون الرياح شمالية شرقية مع هبات نشطة أحياناً، ثم تتحول الى غربية رطبة نسبياً في المساء والليل

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول إبلاغ أشرف مراون إسرائيل بالحرب مع مصر

ارتفاع الشيكل إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من 20 عاماً ومقابل الدولار منذ 9 شهور

الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة: محادثة "حادة" وخلاف جدي بين بلينكين وغانتس

بعد أداء اليمين القانونية.. من هو الدكتور فايز ابو عيطة سفير دولة فلسطين لدى الجزائر؟

انقلاب السودان .. 5 لحظات غريبة في خطاب عبدالفتاح البرهان!

صحيفة عبرية: بالتوازي مع هجمة استيطانية.. ماذا وراء تسهيلات إسرائيل للفلسطينيين؟

زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة "فيسبوك" إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم

الأخبار الرئيسية

"معاريف": المقاومة في غزة تعمل على تطوير هذه المجالات لاستخدامها في الحرب القادمة

تسريب لبينت: لا أعتقد أن التناوب سيحدث ومن المحتمل أن تتفكك الحكومة.. ومكتبه يرد

صلاة

غزة: "الأوقاف" تتخذ قراراً جديداً بخصوص التباعد بين المصلين في مساجد القطاع

واشنطن تصر: إسرائيل لم تعلمنا مسبقاً بقرارها تصنيف منظمات حقوقية "ارهابية"..

اشرف مروان

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول إبلاغ أشرف مراون إسرائيل بالحرب مع مصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية