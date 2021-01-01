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اشتية يبحث مع وزير التعاون التنموي والاقتصاد في لوكسمبورغ تعزيز التعاون

الخميس 28 أكتوبر 2021 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع وزير التعاون التنموي والاقتصاد في لوكسمبورغ تعزيز التعاون



رام الله / سما /

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، مع وزير التعاون التنموي والشؤون الإنسانية ووزير الاقتصاد في لوكسمبورغ فرانز فايوت، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

واستعرض رئيس الوزراء خطط الحكومة للتنمية والتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، رغم الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الحكومة نتيجة انخفاض الدعم الخارجي، والاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة الفلسطينية.

بدوره، أكد الوزير فايوت استمرار دعم بلاده لفلسطين سواء عبر الدعم الثنائي أو عبر الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى العمل على رفع المساعدات المقدمة للأونروا، وتمويل ما تم الاتفاق عليه ما بين الحكومتين من برامج للتنمية، خاصة برنامج البرمجة للشباب الذي يهدف الى تمكينهم، وبرامج التبادل الطلابي بين جامعات فلسطين ولوكسمبورغ.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #لوكسمبورغ

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