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12 كاهناً أرمنياً يعارضون تأجير أرض تابعة للبطريركية الأرمنية في القدس لمدة 99 عاماً

الخميس 28 أكتوبر 2021 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
12 كاهناً أرمنياً يعارضون تأجير أرض تابعة للبطريركية الأرمنية في القدس لمدة 99 عاماً



القدس المحتلة / سما /

استنكر 12 كاهنًا من "أخوية مار يعقوب" من بطريركية الأرمن في القدس، قرار البطريرك نورهان مانوغيان ونائبه الأب باريت يريتسيان وكبير الأساقفة سيفان جاربيان، بمنح عقد إيجار على قطعة أرض تقع في البلدة القديمة بالقدس لمدة 99 عامًا لرجل أعمال أسترالي بغرض بناء فندق.

ووفقًا لإعلان صدر عن الكهنة الـ12، يوم الأربعاء، فإن قطعة الأرض التي تم تأجيرها تقع في موقع استراتيجي بمنطقة "جبل صهيون"، وكانت جزءًا من الحي الأرمني في القدس المحتلة منذ القرن الرابع عشر، وتقع بالقرب من المعهد الإكليريكي ومقر البطريركية الأرمنية، مشيرين إلى أن خسارة هذا الموقع بمثابة ضربة كبيرة للوجود الأرمني في المدينة المقدسة منذ 1600 عام، مطالبين البطريرك بسحب توقيعه من العقد.

وأوضح الإعلان أنه بحسب النظام الأساسي لأخوية مار يعقوب" فإن الأخوية فقط هي التي تستطيع أن تقرر في أي تأجير طويل الأمد.

وأفاد إعلان الكهنة، أن الأب باريت يريتسيان، مسؤول العقارات في البطريركية، غير مخوّل بالتوقيع على أي وثيقة، لأن توقيعه يعكس تضارب مصالح بين وظيفته وحقوق الكنيسة، مطالبين البطريرك مانوغيان والأب يريتسيان، اللذان يحملان الجنسية الأميركية، بالاستقالة وترك القدس.

#بطريركية الأرمن #القدس

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