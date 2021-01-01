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زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة "فيسبوك" إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم

الخميس 28 أكتوبر 2021 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة "فيسبوك" إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم



واشنطن /سما/

أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" الأمريكية، مارك زوكربيرغ، تغيير اسمها إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال زوكربيرغ، خلال عرض افتراضي أجراه الخميس: "أصبح اسمنا اعتبارا من اليوم ميتا (Meta)".

كما عرض زوكربيرغ الشارة الجديدة للشركة على شكل شريط موبيوس باللون الأزرق، لكنه لفت إلى أن أسماء الشبكات المختلفة في المجموعة ستبقى نفسها.

وأشار إلى أنه اختار كلمة "ميتا"، التي يعني باللغة اليونانية القديمة "ما بعد"، ليظهر أن "ثمة أشياء إضافية ينبغي بناؤها".

وأوضح زوكربيرغ أن هذا الإجراء يأتي في محاولة لتضمين رؤية الشركة للواقع الافتراضي للمستقبل، ما يطلق عليه اسم "ميتافيرس".

وقال إنه يتوقع أن يصل "ميتافيرس" ("metaverse") إلى مليار شخص في غضون العقد المقبل.

كما ذكر أن "ميتافيرس" سيكون مكانا يتمكن فيه الناس من التفاعل والعمل وخلق المنتجات والمحتوى، فيما يأمل أن يكون نظاما بيئيا جديدا يخلق "ملايين" الوظائف للمبدعين.

يشير المشككون إلى أن الأمر يبدو أيضا وكأنه محاولة لصرف الانتباه عما باتت تعرف بـ"أوراق فيسبوك"، وهي وثيقة مسربة كشفت الطرق التي تتجاهل بها الشركة التقارير الداخلية والتحذيرات من الأضرار التي أحدثتها شبكتها الاجتماعية أو تضخيمها في جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا الإعلان وسط أزمة وجودية بالنسبة لـ"فيسبوك"، حيث كشفت وثائق مسربة أن الشركة كانت على علم بالأضرار التي أحدثتها شبكتها الاجتماعية أو تضخيمها في جميع أنحاء العالمـ لكنها غالبا ما تتجاهل الباحثين والعاملين لديها الذين يحاولون إصلاحها.

#فيسبوك #مارك زوكربيرغ #ميتا #Meta

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