بينيت يلتقي ولي العهد البحرينيّ في إسكتلندا الأسبوع المقبل

القدس المحتلة / سما /

يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الأسبوع المقبل، ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي سيُعقد في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.

جاء ذلك بحسب بيان أصدره ناطق باسم بينيت، مساء اليوم الخميس، وقال فيه إن "رئيس الحكومة بينيت، سيلتقي الأسبوع المقبل (الإثنين) سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد ورئيس وزراء مملكة البحرين, خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي سيعقد في مدينة غلاسكو الإسكتلندية".

ووفق بيان صدر عن مكتب بينيت، فإنه سيلتقي كذلك على هامش المؤتمر ذاته، مجموعة من قادة العالم ورؤساء الدول، مشيرا إلى أنه يُتوقّع أن يجتمع بينيت برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بالإضافة إلى بن حمد.

ولفت البيان إلى أن بينيت سيلقي كلمة خلال المؤتمر، وسيقدم فيه وجهات نظر إسرائيل بشأن التعامل مع أزمة المناخ.

وكان بينيت قد تلقى الأسبوع الماضي، دعوة من مودي، لزيارة رسمية للهند. وجاء ذلك خلال استقبال بينيت وزير الخارجية الهندي، سوبرامنيام جاي شانكار، بحسب بيان صدر حينها عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وأكد تقرير صدر عن مكتب مراقب الدولة الثلاثاء الماضي، إخفاق السلطات الإسرائيلية في الاستعداد لأزمة المناخ، الأمر الذي يعرّض المواطنين للخطر، في ظل تهديدات مختلفة تشمل انتشار أوبئة جديدة وتهديدات أمنية.