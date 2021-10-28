  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: "الأوقاف" تتخذ قراراً جديداً بخصوص التباعد بين المصلين في مساجد القطاع

الخميس 28 أكتوبر 2021 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "الأوقاف" تتخذ قراراً جديداً بخصوص التباعد بين المصلين في مساجد القطاع



غزة / سما /

قرر مجلس الاجتهاد الفقهي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة إلغاء التباعد بين المصلين ابتداءً من فجر غدٍ الجمعة مع الحفاظ على السجادة والكمامة.

وبينت الوزارة أن القرار صدر خلال انعقاد مجلس الاجتهاد الفقهي السابع اليوم الخميس 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 28/10/2021م؛ لمناقشة عدة قضايا فقهية متعلقة بالشأن العام.

ولفتت إلى أن القرار جاء بناءً على المعطيات الصحية وتراجع مؤشرات الحالة الوبائية، الواردة من قبل جهات الاختصاص في وزارة الصحة.

وقال: "يبقى الأمر على ما هو عليه من تراصٍ للصفوف ما بقي المنحنى الوبائي في انخفاضٍ، فإن ارتفع نعود للتباعد إذا اقتضت الحاجة الصحية ذلك، بناءً على ما تزودنا به جهة الاختصاص في وزارة الصحة".

وأوضحت أن الرخصة تبقى قائمة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يخشى على نفسه الهلكة من المرض بالصلاة في البيت.

وأكدت على أن حفظ النفس مقصدٌ شرعيٌ معتبر، داعية المواطنين إلى ضرورة تلقي اللقاح، ومراعاة إجراءات السلامة والوقاية حفاظًا على الحالة الصحية العامة، ومنعًا لتفاقم الإصابات وزيادتها.

وطالبت الخطباء بضرورة حث المواطنين على أخذ التطعيم ضمن خطب الجمعة والدروس الوعظية، كما دعت وزارة الصحة إلى تسهيل سبل الوصول إلى التطعيم، والتعاون لإقامة حملات التطعيم للمواطنين في أماكن تواجدهم.

#وزارة الاوقاف #مساجد غزة #قطاع غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: المقاومة أحبطت خلال العام الماضي تنفيذ عمليات لوحدة "شيطيت 13" في غزة

الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة: محادثة "حادة" وخلاف جدي بين بلينكين وغانتس

صحيفة: السعودية تعاقب لبنان بسبب تصريحات قرداحي وتغلق مكاتب قناة "إم بي سي"

انخفاض في سعر صرف الدولار

انقلاب السودان .. 5 لحظات غريبة في خطاب عبدالفتاح البرهان!

الغارديان: حمى عابدين مساعدة كلينتون تكشف عن اعتداء سيناتور جنسيا عليها

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول إبلاغ أشرف مراون إسرائيل بالحرب مع مصر

الأخبار الرئيسية

واشنطن تصر: إسرائيل لم تعلمنا مسبقاً بقرارها تصنيف منظمات حقوقية "ارهابية"..

اشرف مروان

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول إبلاغ أشرف مراون إسرائيل بالحرب مع مصر

الجيش

صحيفة عبرية: لهذا تتستر شرطة إسرائيل على مستوطن قتل فلسطينياً بسلاح أحد الجنود

مستوطنات

صحيفة عبرية: بالتوازي مع هجمة استيطانية.. ماذا وراء تسهيلات إسرائيل للفلسطينيين؟

فلسطين

الغضب الفلسطيني يتصاعد.. فتح: كل الخيارات مفتوحة وحماس تطالب بتفعيل كل أشكال المقاومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية