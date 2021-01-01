التوقيت الصيفي يبدأ في غزة والضفة منتصف الليلة

غزة / سما /

أعلنت الحكومة الفلسطينية أن العمل بالتوقيت الشتوي في الضفة الغربية وقطاع غزة سيبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف هذه الليلة.

وبينت الحكومة التوقيت الشتوي سيبدأ بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، اعتباراً من ليلة الخميس/ الجمعة الموافق 29 أكتوبر الجاري.

يذكر أن فلسطين تعمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي باختلاف ساعة واحدة بين النظامين، حيث يبدأ التوقيت الصيفي بداية الربيع، بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.

يشار إلى أن هناك أكثر من 87 دولة حول العالم تعتمد التوقيتين الشتوي والصيفي، بهدف إطالة النهار وتأخير الغروب.