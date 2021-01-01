نائب رئيس بلدية بيت لحم يستقبل رئيس بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية في رام الله

بيت لحم / سما /

استقبل امس نائب رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حنانيا رئيس بعثة جمهورية ألمانيا الإتحادية في رام الله السيد أوليفر أوفشا والمستشارين السياسيين السيد نيكو فريتشر والسيد معتصم الأشهب بحضور مدير عام البلدية السيد أنطون مرقص ومديرة العلاقات العامة والثقافة والإعلام أ. كارمن غطاس.

رحب حنانيا برئيس البعثة في بيت لحم وشكره على استجابته السريعة لرسالة رئيس بلدية بيت لحم حول قرار الحكومة الإسرائيلية منع السياح من المبيت في مدينة بيت لحم.

وتحدث حنانيا عن التحديات التي تعاني منها مدينة بيت لحم في ظل إجراءات الاحتلال التعسفية بحق شعبنا الفلسطيني، وشرح عن الوضع الإقتصادي في مدينة بيت لحم في ظل جائحة كورونا والذي زاد من نسبة البطالة في المدينة مُشيراً الى أن البلدية تسعى إلى تنظيم سوق الميلاد هذا العام لمدة أسبوعين لمساعدة الإقتصاد المحلي. كما تطرق الى مساعي البلدية في إيجاد حلول للأزمات المرورية من خلال تعبيد الشوارع وفتح شوارع خارجية.

من جانبه، أشار أوفشا إلى أنه فور استلامه لرسالة رئيس بلدية بيت لحم قرر تنظيم زيارة لمدينة المهد وممثلي مؤسساتها لفهم الوضع الحالي فيها وللإطلاع بشكل أكبر على التحديات التي يواجهها أهلها، كما أنه عزم على المبيت في بيت لحم للتأكيد على ضرورة دعم السياحة لمدينة مهد المسيح. وناقش أوفشا قضية إنتخابات الهيئات المحلية وتوجهات الجهات المختلفة في حملاتهم الإنتخابية.

بدوره، ذكر مدير عام بلدية بيت لحم أنطون مرقص بأن مدينة بيت لحم تُعتبر منافسة في القطاع السياحي للأراضي المقدسة من حيث الأسعار ونوعية الخدمات المقدمة ولعلّ هذا الأمر كان هو السبب وراء قرار حكومة الإحتلال في ظل عدم قدرة الحكومة الفلسطينية في التحكم في دخول السياحة الى أراضيها، وأكّد بأن أهالي بيت لحم قد استثمروا خلال الفترة الماضية في بناء وتطوير الخدمات المقدمة في الفنادق استعداداً لاستقبال الوفود السياحية.

وبدورها شرحت مديرة العلاقات العامة أ. كارمن غطاس عن علاقة التوأمة التي تربط بيت لحم بمدينة كولونيا الألمانية، والتي كانت أول علاقة توأمة على المستوى الفلسطيني الألماني والذي يُصادف هذا العام 25 عاماً على توقيعها، كما ذكرت أبرز المشاريع التي أٌنجزت في إطار هذه التوأمة من ضمنها تأسيس مجلس الخدمات المشترك لتطوير السياحة في محافظة بيت لحم.

واختتم حنانيا اللقاء بتأكيده على استعداد بلدية بيت لحم لفتح مجالات التعاون في المشاريع المستقبلية. وقدم له هدية عبارة عن كتاب مدينة بيت لحم والعلم الفلسطيني.