الرجوب: أيام الفوضى والاعتداءات والخروج عن القانون باتت معدودة

جنين / سما /

أوعز محافظ محافظة جنين اللواء أكرم الرجوب، للأجهزة الأمنية بالتحقيق والكشف السريع عن تفاصيل جريمة إطلاق النار مقر شركة كهرباء الشمال فرع جنين.

وفي بيان صحفي، قال الرجوب بإسم الهيئة الأمنية، “نستنكر قيام حفنة من الخارجين عن القانون مساء أمس الأربعاء، بإطلاق النار على مقر شركة كهرباء الشمال فرع جنين”، مضيفاً ” إن المتورطين بهذا الحدث وغيره من حوادث إطلاق النار واستهداف المؤسسات والمقرات لا يضعون أنفسهم الا في خانة التساوق مع أجندات وتوجيهات الاحتلال وأدواته في اشاعة الفوضى وخلط الأوراق في محافظة جنين وإلحاق الضرر بالمؤسسات الوطنية والخدمية والأهلية”.

وتعهد الرجوب لأهالي محافظة جنين الصامدة بملاحقة المتورطين بهذه الأعمال والكشف عنهم بالقريب العاجل، مضيفاً” نبعث لهؤلاء برسالة مفادها، أن أيام الفوضى والاعتداءات والخروج عن القانون باتت معدودة”.