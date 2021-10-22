مؤسسات مسيحية فلسطينية تدين القرار الإسرائيلي بتصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”

رام الله / سما /

أدانت مجموعة من المؤسسات المسيحية الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”.

وقالت مؤسسات: جمعية الشابات المسيحية في فلسطين، جمعية الشبان المسيحية في القدس، برنامج المناصرة المشترك، مركز السبيل، مجموعة ديار، كلية بيت لحم للكتاب المقدس، والمبادرة المسيحية الفلسطينية “كايروس فلسطين” في بيان مشترك: “تشجب المؤسسات المسيحية الفلسطينية وتدين بأشد العبارات قرار وزير الجيش الإسرائيلي الصادر بتاريخ 2021/10/22، بحق ست منظمات حقوقية فلسطينية وهي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان؛ مؤسسة الحق؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين؛ مركز بيسان للدراسات والتنمية؛ اتحاد لجان العمل الزراعي؛ واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والقاضي بتصنيفها كـ”منظمات إرهابية”، كمقدمة لإغلاقها وحظر عملها”.

وأضاف البيان أن استخدام دولة الاحتلال لتشريعاتها السياسية الداخلية في “مكافحة الارهاب” لتجريم تلك المؤسسات، أتى بعد سنوات من حملتها الممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، الهادفة لإسكات صوتها وصوت مؤيديها من المنظمات والائتلافات الدولية الداعمة للعدالة والسلام.

وتابع البيان: “إن هذا التصنيف يستهدف كافة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، خاصة تلك التي تُعنى في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وتوثيق الانتهاكات ضده، وتقديم الخدمات القانونية له، وعمل المناصرة الدولية بالنيابة عنه، وحث دول العالم على ضمان حماية حقوق الفلسطينيين، وعلى الأخص حقهم في تقرير المصير وانهاء الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري الممارس ضده”.

وأكدت المؤسسات المسيحية الفلسطينية عدم شرعية هذا القرار التعسفي، وتداعياته الخطيرة على المجتمع المدني ومؤسساته والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبةً الدول والمجتمع الدولي والشركاء والمانحين بشكل عام، والكنائس والمؤسسات المسيحية العالمية بشكل خاص، برفض هذا القرار وإدانته، وبعدم السماح لدولة الاحتلال الاسرائيلي بالاستمرار في هذه الممارسات التعسفية غير الشرعية والمناقضة للقوانين الدولية، وبالضغط عليها من أجل إلغائها، واستمرار دعم حق الفلسطينيين في العدالة والحرية والكرامة