إصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت أمر

الخليل / سما /

اصيب مساء اليوم الخميس، عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وافاد الناشط محمد عياد عوض، أن جنود الاحتلال اطلقوا قنابل الغاز بكثافة اتجاه المواطنين ومنازلهم ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق وتم علاجهم ميدانيا.

واشار عوض، الى ان المواجهات اندلعت بعد اقتحام جنود الاحتلال لمنطقة الظهر المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والرصاص المطاطي و الحي دون وقوع اصابات في صفوف الشبان.