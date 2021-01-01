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إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب بيانات سرية وتتوعدها بـ"الإجراءات اللازمة"

الخميس 28 أكتوبر 2021 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب بيانات سرية وتتوعدها بـ"الإجراءات اللازمة"



طهران /سما/

اتهمت الحكومة الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنشر بيانات سرية خاصة بإيران، متعهدة باتخاذ "الإجراءات اللازمة" بغية وضع حد لهذه المشكلة.

وصرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الخميس بأن نشر المعلومات والرسائل السرية الإيرانية أصبح أسلوبا معتمدا لدى الوكالة الدولية، موضحا أن الوكالة من حين إلى آخر تنشر "معلومات تفصيلية وبالجزئيات عن البيانات النووية الايرانية".

وانتقد كمالوندي خاصة تسريب الرسائل السرية بين إيران والمدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، إلى وسائل الإعلام، مشددا على أن هذه المنهج لا ينطبق على باقي الدول الأعضاء في الوكالة و يمارس فقط بحق الجمهورية الإسلامية.

وشدد المتحدث الإيراني على ضرورة وضع حد لهذا الأمر، مؤكدا أن طهران ستتخذ ما يلزم وستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة الدولية إذا لم توقف تسريب المعلومات.

#الحكومة الإيرانية #الوكالة الدولية للطاقة الذرية #البرنامج النووي الإيراني #ايران

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