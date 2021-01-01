روسيا تكشف حقيقة الأنباء عن "أزمة عاصفة" بينها والمغرب بسبب الجزائر

موسكو /سما/

نفت روسيا صحة تقرير صحفي عربي زعم وجود "أزمة عاصفة متفاقمة" بينها والمغرب بسبب علاقات موسكو مع الجزائر، واصفة هذا التقرير بـ"الخبر الكاذب".

وذكرت الخارجية الروسية على قناتها في تطبيق "تليغرام" اليوم الخميس، في معرض تعليقها على تقرير نشرته صحيفة "الشروق" في 18 أكتوبر: "المزاعم عن "العلاقات المتوترة للغاية" بين روسيا والمغرب، لا سيما بسبب تعزيز التعاون بين روسيا والجزائر، وفقا لكاتب المقال، لا تتوافق مع الواقع، ولا توجد ألا في خيال هذه الصحيفة".

وتابعت الوزارة: "ليس سرا أن الكثيرين، بمن فيهم لاعبون في خارج المنطقة، منزعجون جدا من تعزيز موسكو علاقاتها مع الجزائر ومالي والمغرب وغيرها من دول المنطقة، ويستغلون كافة الوسائل المتوفرة، بما فيها التضليل، بغية دق إسفين في علاقاتنا الثنائية والإضرار بها".