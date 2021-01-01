مسؤول ايراني كبير يغرد بالعبرية بعد هجوم السايبر :"تم احباط هدف العدو"

القدس المحتلة / سما /

المح مسؤول امني ايراني اليوم ان "اسرائيل تقف من وراء هجوم السايبر الذي أوقف عمل نظام توزيع الوقود في ايران"، حيث غرد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني باللغة العبرية وكتب ما ترجمته "الخط الخلفي أحبط هدف العدو القيام بأعمال شغب في ايران"

وقال شمخاني في تغريدته "رغم ان الخط الامامي للدفاع تعطل في هجوم سايبر، الخط الخلفي احبط هدف العدو القيام بأعمال شغب في ايران من خلال عمل منسق بين وكالات الادارة، الامن والاتصال. ادارة ذكية في تشرين اول/اكتوبر 2021 كشفت عن تهور ايلول/اكتوبر 2019". بحسب تلفزيون i24 الاسرائيلي

وزار الرئيس الايراني ، ابراهيم رئيسي امس، احدى محطات الوقود التي توقفت عن العمل بسبب هجوم السايبر وقال انه يمتلك بيانات وتقارير بموجبها "العدو يحاول احداث اضطراب وفوضى في ايران ويحاول اغضاب الناس" واضاف رئيسي ان "الفهم العميق والاستجابة الذكية للأزمة سبب وجيه لتجنب جميع مؤامرات العدو".

وفي وقت سابق اليوم، نشرت وكالة الانباء الايرانية تصريحات رئيسي من جلسة للحكومة صرح خلالها ان "هجوم السايبر ضد محطات الوقود في ايران كان محاولة لفرض مزيد من الصعوبات على حياة المدنيين" مشددا على حاجة البلاد ان تكون على اهبة الاستعداد ضد اي هجوم سايبر، ومقاومته.

وقبل يومين تعرضت انظمة الوقود في ايران الى هجوم سايبر، وادى الهجوم الى تعطيل نظام توزيع الوقود المدعوم، ووفقا لتقارير محلية فان محطات الوقود في انحاء ايران توقفت عن العمل. وشوهدت ازدحامات كبيرة في مداخل محطات الوقود في انحاء البلاد، وأصحاب المحطات أعلنوا عن وجود مشكلة في نظام بطاقات الوقود، وهي لا تسمح بالتزود بالوقود.