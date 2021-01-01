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روسيا: الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية غير شرعي

الخميس 28 أكتوبر 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية غير شرعي



موسكو /سما/

 أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية، معتبرة هذه الإجراءات عملية ضم.

وكانت 12 دولة أوروبية قد طالبت إسرائيل بالتراجع فورا عن قرار المضي في خطط بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت هذه الدول في بيان مشترك للناطقين باسم وزارات خارجية: بلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، وإسبانيا، والسويد، إنها "تعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما دعت بريطانيا حكومة الاحتلال الإسرائيلي، للتراجع عن قراراتها بشأن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وقال وزير الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي، في تصريح له، اليوم الخميس، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة أمام إحلال السلام والاستقرار.

#الخارجية الروسية #روسيا #الاستيطان

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