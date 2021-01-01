أبو الرب يطلع وفدا بريطانيا على انتهاكات الاحتلال في جنين

جنين / سما /

أطلع نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، وفدا من القنصلية البريطانية في القدس على الأوضاع العامة في محافظة جنين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وقدم أبو الرب شرحا عن واقع المحافظة، وما تعانيه من إجراءات الاحتلال بحق مواطنيها وتقييد تنقلهم والاستيلاء على أرضهم.

وقال إن ما تقوم به حكومة الاحتلال من قتل وهدم المنازل واعتقال المواطنين والمداهمات اليومية مناف لمواثيق حقوق الإنسان والشرعية الدولية.

ودعا أبو الرب الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا أن بريطانيا داعمة لشعبنا، وهذه الزيارات تعطي صورة عن معاناة الفلسطيني، وشرحا للحالة الفلسطينية الراهنة تحت الاحتلال.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين، مطالبا بإنشاء مركز ثقافي بريطاني في جنين للتبادل الثقافي ومزيد من المساعدات في مجالات مختلفة .

بدوره، أعرب الوفد عن أمله بحدوث تغييرات فعلية على المستوى المحلي والدولي، تصب في صالح الفلسطينيين للعيش بحرية وكرامة.

وفي السياق، أطلع عضو اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين علاء جبر، الوفد على الأوضاع العامة في مخيم جنين وما يعانيه المواطنون بشكل يومي من انتهاكات الاحتلال، ومن بينها استمرار احتجاز جثامين الشهداء والاقتحامات المستمرة .