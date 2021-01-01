  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو الرب يطلع وفدا بريطانيا على انتهاكات الاحتلال في جنين

الخميس 28 أكتوبر 2021 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الرب يطلع وفدا بريطانيا على انتهاكات الاحتلال في جنين



جنين / سما /

 أطلع نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، وفدا من القنصلية البريطانية في القدس على الأوضاع العامة في محافظة جنين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وقدم أبو الرب شرحا عن واقع المحافظة، وما تعانيه من إجراءات الاحتلال بحق مواطنيها وتقييد تنقلهم والاستيلاء على أرضهم.

وقال إن ما تقوم به حكومة الاحتلال من قتل وهدم المنازل واعتقال المواطنين والمداهمات اليومية مناف لمواثيق حقوق الإنسان والشرعية الدولية.

ودعا أبو الرب الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا أن بريطانيا داعمة لشعبنا، وهذه الزيارات تعطي صورة عن معاناة الفلسطيني، وشرحا للحالة الفلسطينية الراهنة تحت الاحتلال.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين، مطالبا بإنشاء مركز ثقافي بريطاني في جنين للتبادل الثقافي ومزيد من المساعدات في مجالات مختلفة .

بدوره، أعرب الوفد عن أمله بحدوث تغييرات فعلية على المستوى المحلي والدولي، تصب في صالح الفلسطينيين للعيش بحرية وكرامة.

وفي السياق، أطلع عضو اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين علاء جبر، الوفد على الأوضاع العامة في مخيم جنين وما يعانيه المواطنون بشكل يومي من انتهاكات الاحتلال، ومن بينها استمرار احتجاز جثامين الشهداء والاقتحامات المستمرة .

#كمال أبو الرب #جنين #القنصلية البريطانية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: المقاومة أحبطت خلال العام الماضي تنفيذ عمليات لوحدة "شيطيت 13" في غزة

بدر وأخواتها.. غواصات القذافي التي نخرها الصدأ (صور)

صحيفة: السعودية تعاقب لبنان بسبب تصريحات قرداحي وتغلق مكاتب قناة "إم بي سي"

انخفاض في سعر صرف الدولار

انقلاب السودان .. 5 لحظات غريبة في خطاب عبدالفتاح البرهان!

الغارديان: حمى عابدين مساعدة كلينتون تكشف عن اعتداء سيناتور جنسيا عليها

الاقتصاد: ننتظر موجة من الغلاء في ظل ارتفاع الأسعار العالمية

الأخبار الرئيسية

مستوطنات

صحيفة عبرية: بالتوازي مع هجمة استيطانية.. ماذا وراء تسهيلات إسرائيل للفلسطينيين؟

فلسطين

الغضب الفلسطيني يتصاعد.. فتح: كل الخيارات مفتوحة وحماس تطالب بتفعيل كل أشكال المقاومة

الرئيس

الرئيس عباس: الوضع خطير جداً.. ولدينا خياراتنا حال فشل حل الدولتين

11 دولة أوربية تحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني

20211028114731

الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة: محادثة "حادة" وخلاف جدي بين بلينكين وغانتس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية