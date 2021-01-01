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وزير الاقتصاد: ننتظر موجة من الغلاء وسنعقد اجتماعاً مع كبار المستوردين

الخميس 28 أكتوبر 2021 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد: ننتظر موجة من الغلاء وسنعقد اجتماعاً مع كبار المستوردين



رام الله / سما /

أكد وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، على أننا "ننتظر موجة من الغلاء"، وقال إن "الأسعار حالياً تحت المراقبة ولم ترتفع بالشكل الذي يتحدث عنه الناس"، حسب وصفه.

واعتبر العسيلي، في لقاء مع إذاعة "صوت فلسطين"، أن "كثيراً من الأسعار بقيت على حالها لأن هناك مخزون سلعي في الأسواق".

وأضاف: "نطالب كافة التجار ببيع السلع الموجودة في المخازن بالأسعار القديمة"، وأردف قائلاً: "لن نسمح لأي أحد أن يبالغ في الأسعار ويتغول بها، ولن نسمح بزيادات عالية على المنتجات الأساسية".

وكشف أن اجتماعاً سيعقد، يوم الاثنين المقبل، مع كبار المستوردين والتجار "لمناقشة موضوع الغلاء".

وقال إن "وزارة الاقتصاد تتابع الأسعار العالمية، يومياً، لتدرس مع التجار والمستوردين التكلفة الحقيقية مع إضافة هامش من الربح لا يؤثر على الناس".

واعتبر أن "آثار جائحة كورونا تضرب في الاقتصاد العالمي"، وقال إن "كثيراً من المصانع أغلقت والانتاج تعطل بسبب تعطل مناحي الحياة في العالم".

وأشار إلى أن "بعض السلع التي تحدد أسعارها عالمياً، في البورصات العالمية، وأي بضائع جديدة ستصل ستكون متأثرة بالارتفاع العالمي، وذلك يعود للنقص في العرض وارتفاع أسعار الشحن البحري بشكل جنوني"، حسب وصفه.

وقال إن "سعر طن الطحين عالميا ارتفع من 250 دولار إلى 400 دولار".

#الاقتصاد الوطني #خالد العسيلي #غلاء الاسعار #الاقتصاد الفلسطيني

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