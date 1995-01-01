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الكشف عن قضية خطيرة تورط فيها مدير سجن مجدو

الخميس 28 أكتوبر 2021 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن قضية خطيرة تورط فيها مدير سجن مجدو



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع والا العبري أن رجال أعمال فلسطينيين شاركوا في حفل زفاف ابن مدير سجن مجدو، صبري شحادة، والذي يعتبر من أكثر مدراء السجون استهدافا للأسرى.

وأضاف الموقع أن شحادة لم يبلغ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بمشاركة رجال أعمال فلسطينيين في حفل الزفاف، وهو ما يعد خرقا للقانون الإسرائيلي.

وعلم الموقع العبري أيضًا أن شحادة استعان بعدد من موظفي السجن وسجانيه من أجل القيام ببعض الخدمات في حفل زفاف ابنه، من بينهم طباخ السجن.

وقال مسؤول كبير في مصلحة السجون لموقع والا إن الشرطة يجب أن تحقق في القضية، متسائلا: كيف يمكن أن يرتكب مدير سجن أمني مثل هذا العمل غير المسؤول ولا يبلغ عنه أحد؟.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها اسم شحادة عناوين الصحف. في فبراير 2020 تم الكشف أنه سجن ابن أخيه البالغ من العمر 15 عامًا لأنه اشتبه بتعاطيه المخدرات.

وفي قضية ابن أخيه، تعاون ضابط مخابرات في مصلحة السجون الإسرائيلية مع شحادة وانتحل شخصية ضابط شرطة، وقد تم سجن ابن أخيه في زنزانة لدقائق.

والتحق شحادة بمصلحة السجون الإسرائيلية عام 1995، وفي أول منصب رفيع له عمل قائد فرقة في سجن الدامون. بعد ذلك، شغل عددًا من المناصب، بما في ذلك قائد مناوبة في سجن "شطة"، وضابط في سجن "الشارون"، ومدير سجن عسقلان، وكان مديرا لسجون جلبوع.

#مدير سجن مجدو #السجون الاسرائيلية #رجال أعمال فلسطينيين #المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

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