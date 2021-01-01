  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اللواء محمود صلاح: حريصون على تطبيق الإجراءات القانونية في كافة معاملاتنا

الخميس 28 أكتوبر 2021 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء محمود صلاح: حريصون على تطبيق الإجراءات القانونية في كافة معاملاتنا



غزة / سما /

أكد مدير عام الشرطة في غزة اللواء محمود صلاح حرصه على تنفيذ كافة الإجراءات القانونية خلال العمل الشرطي للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وذلك من خلال سلامة الإجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال لقاء مدير عام الشرطة السيد جيمس انن مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان عبر برنامج السكايب.

وشدد اللواء صلاح على وجود توجيهات مباشرة لكافة العاملين في جهاز الشرطة والمعنيين بإنفاذ القانون على احترام تطبيق الإجراءات القانونية في كافة المعاملات التي من شأنها حفظ حقوق المواطنين مؤكداً متابعته الحثيثة لكافة القضايا والأحداث الجارية في قطاع غزة.

وأكد سلامة الإجراءات القانونية التي تقوم بها الشرطة وفقاً لما حدده القانون مبيناً أهمية دور الجهات الرقابية كالمجلس التشريعي ومراكز حقوق الانسان وغيرها في توفير تغذية راجعة لأداء افراد الشرطة الذي يتطور وفقاً لتقارير مراكز حقوقية أشادت بدور الشرطة خلال السنوات الماضية.

بدوره شكر مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الدور الكبير الذي تقوم به الشرطة في القطاع ومتابعتها لكافة القضايا التي تهم الرأي العام وتحقق الأمن والسكينة في قطاع غزة معرباً عن تقديره في تعاطي الشرطة مع عدد من القضايا التي تعزز حقوق الإنسان في القطاع.

#الشرطة الفلسطينية #قطاع غزة #اللواء محمود صلاح

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: المقاومة أحبطت خلال العام الماضي تنفيذ عمليات لوحدة "شيطيت 13" في غزة

بدر وأخواتها.. غواصات القذافي التي نخرها الصدأ (صور)

صحيفة: السعودية تعاقب لبنان بسبب تصريحات قرداحي وتغلق مكاتب قناة "إم بي سي"

انخفاض في سعر صرف الدولار

انقلاب السودان .. 5 لحظات غريبة في خطاب عبدالفتاح البرهان!

يديعوت: طهران بؤرة لنحو 80 بالمئة من مشاكلنا الأمنية.. وسيناريوهان للمواجهة العسكرية العلنية

الغارديان: حمى عابدين مساعدة كلينتون تكشف عن اعتداء سيناتور جنسيا عليها

الأخبار الرئيسية

مستوطنات

صحيفة عبرية: بالتوازي مع هجمة استيطانية.. ماذا وراء تسهيلات إسرائيل للفلسطينيين؟

فلسطين

الغضب الفلسطيني يتصاعد.. فتح: كل الخيارات مفتوحة وحماس تطالب بتفعيل كل أشكال المقاومة

الرئيس

الرئيس عباس: الوضع خطير جداً.. ولدينا خياراتنا حال فشل حل الدولتين

11 دولة أوربية تحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني

20211028114731

الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة: محادثة "حادة" وخلاف جدي بين بلينكين وغانتس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية