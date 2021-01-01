اللواء محمود صلاح: حريصون على تطبيق الإجراءات القانونية في كافة معاملاتنا

غزة / سما /

أكد مدير عام الشرطة في غزة اللواء محمود صلاح حرصه على تنفيذ كافة الإجراءات القانونية خلال العمل الشرطي للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وذلك من خلال سلامة الإجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال لقاء مدير عام الشرطة السيد جيمس انن مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان عبر برنامج السكايب.

وشدد اللواء صلاح على وجود توجيهات مباشرة لكافة العاملين في جهاز الشرطة والمعنيين بإنفاذ القانون على احترام تطبيق الإجراءات القانونية في كافة المعاملات التي من شأنها حفظ حقوق المواطنين مؤكداً متابعته الحثيثة لكافة القضايا والأحداث الجارية في قطاع غزة.

وأكد سلامة الإجراءات القانونية التي تقوم بها الشرطة وفقاً لما حدده القانون مبيناً أهمية دور الجهات الرقابية كالمجلس التشريعي ومراكز حقوق الانسان وغيرها في توفير تغذية راجعة لأداء افراد الشرطة الذي يتطور وفقاً لتقارير مراكز حقوقية أشادت بدور الشرطة خلال السنوات الماضية.

بدوره شكر مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الدور الكبير الذي تقوم به الشرطة في القطاع ومتابعتها لكافة القضايا التي تهم الرأي العام وتحقق الأمن والسكينة في قطاع غزة معرباً عن تقديره في تعاطي الشرطة مع عدد من القضايا التي تعزز حقوق الإنسان في القطاع.