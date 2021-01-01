الاحتلال يخطر بهدم مسكنين في تجمع أبو النوار شرق القدس

القدس المحتلة / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم مسكنين في تجمع أبو النوار شرق القدس المحتلة.

وقال أمين سر حركة فتح في منطقة عرب الجهالين وبادية القدس داوود الجهالين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت تجمع أبو النوار، وأخطرت الشقيقين بلال وإبراهيم أحمد الجهالين، بهدم مسكنيهما والتي تقدر مساحة كل منهما 50 مترا، وأمهلتهما حتى مطلع الشهر المقبل، وإلا ستهدمهما وتجبرهما على دفع تكاليف الهدم.

يذكر أن سلطات الاحتلال، هدمت في الثاني عشر من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، مسكنا في تجمع أبو النوار، يؤوي 8 أفراد، واستولت على معداته.

يشار إلى أن سكان التجمع يواجهون سياسات احتلالية عنصرية، تمنعهم من تأهيل الطرق وبناء مساكن جديدة، وتمنع وصول الكهرباء والمياه إليهم.