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طولكرم: وفاة مسن متاثرا بجراحة بعد تعرضه للدهس

الخميس 28 أكتوبر 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: وفاة مسن متاثرا بجراحة بعد تعرضه للدهس



طولكرم / سما /

توفي صباح اليوم  المواطن محمد دعباس (80 عاما) نتيجة الإصابة البليغة التي تعرض لها نتيجة  لحادث سير (دهس ) من قبل مركبة غير قانونية في طولكرم قبل ايام. 

 وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة أن مركبة غير قانونية قام سائقها بدهس المواطن المذكور وصدم عدة مركبات ولاذ بالفرار من المكان ووصفت حالة المواطن بالخطيرة حينها وتم نقله للمستشفى الاستشاري برام الله  الا انه فارق الحياة صباح اليوم. 

واضاف ان فرع المباحث العامة في شرطة طولكرم تمكن قبل يومين من القبض على سائق المركبة غير القانونية وتم توقيفه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصولا

#وفاة مواطن #حادث سير

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