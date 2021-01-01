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اليابان تدعو اسرائيل لتجميد الاستيطان

الخميس 28 أكتوبر 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان تدعو اسرائيل لتجميد الاستيطان



رام الله / سما /

أكدت حكومة اليابان أن طرح إسرائيل لعطاءات بناء نحو 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والمصادقة على خطط لبناء حوالي 3 آلاف وحدة أخرى في المستوطنات، انتهاك للقانون الدولي وتقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين.

وأعربت عن استيائها الشديد لاستمرار الأنشطة الاستيطانية، على الرغم من الدعوات المتكررة من حكومة اليابان والمجتمع الدولي لتجميدها.

وحثت اليابان بشدة الحكومة الإسرائيلية على إلغاء العطاءات المذكورة أعلاه، وإلغاء المصادقة على خطط البناء، وتجميد أنشطتها الاستيطانية بشكل كامل.

#حكومة اليابان #المستوطنات الإسرائيلية

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