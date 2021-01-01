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تشكيل لجنة متابعة وطنية لمواجهة استهداف مؤسسات المجتمع المدني

الخميس 28 أكتوبر 2021 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشكيل لجنة متابعة وطنية لمواجهة استهداف مؤسسات المجتمع المدني



رام الله / سما /

أعلنت فصائل العمل الوطني والمؤسسات الاهلية، والمنظمات الشعبية والاتحادات النقابية عن تشكيل لجنة متابعة وطنية لمواجهة استهداف الشعب الفلسطيني ومؤسساته الاهلية التي اثبتت مهنيتها والتزامها بقضايا شعبنا وحقوقه الوطنية.

جاء ذلك، خلال لقاء دعت له حركة فتح وفصائل العمل الوطني مع المؤسسات الاهلية الفلسطينية ومختلف مكونات المجتمع المدني في مقر التعبئة والتنظيم بحضور نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، واعضاء اللجنة المركزية عزام الاحمد ودلال سلامة وعباس زكي، ونائب الامين العام للجبهة الديموقراطية قيس ابو ليلى وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف، والامين العام لجبهة التحرير العربية ركاد سالم، والامين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني، وممثلي فصائل العمل الوطني كافة.

وأكد المجتمعون على أن قرار الاحتلال بحق المؤسسات الأهلية الست لن يمر تحت أي ظرف من الظروف، ويعبر عن حلقة من حلقات استهداف النضال الفلسطيني.

وشدد الاجتماع على ضرورة التحرك الشعبي في مواجهة القرار الاحتلالي لايصال رسالة شعبنا الفلسطيني الموحد والرافض للقرار الاحتلالي ومحاولاته المساس بمؤسسات المجتمع المدني

ودعا المجتمعون إلى تضافر الجهود من اجل الاستمرار في الحملة القانونية والاعلامية والشعبية لفضح جرائم الاحتلال ومحاولات الزج بالنضال الفلسطيني تحت وصف ما يسمى " بالارهاب" حيث ان دولة الاحتلال تمارس ارهابا منظما بحق شعبنا وتنتهك كافة المواثيق الدولية.

#فصائل العمل الوطني

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